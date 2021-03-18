عرض استثنائي للفيلم الفيتنامي الزوجة الثالثة في سينما زاوية يوم الجمعة القادم





يحصل الفيلم الفيتنامي الزوجة الثالثة للمخرجة آش مايفير على عرض استثنائي في سينما زاوية، وذلك يوم الجمعة 19 مارس الساعة 7 مساءً، وكان الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، قد فاز بجائزة أفضل إنجاز فني بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





كما نال الفيلم إشادة كبيرة عالميًا، إذ مدحت مجلة سكرين دايلي فريق عمل الفيلم: طاقم تمثيلي بطابع نسائي مبهر"، في حين كتبت مجلة فارايتي "قصة حميمية شاعرية ومفعمة بالشجن عن قهر النساء في فيتنام في القرن التاسع عشر".





وقالت آش مايفير عن الفيلم: "الأحداث مستوحاة من تاريخ عائلتي، إذ نشأت بين قصص جداتي اللاتي تزوجن وعشن في نفس الظروف التي تمر بها ماي في الفيلم، لذلك كانت فكرة الفيلم هي أول شيء خطر برأسي عندما طلب مني أساتذتي في مدرسة السينما الكتابة عن تجربة شخصية، وفي البداية كان الأمر صعب ومخيف، لكنني فكرت أن الأحداث والأمور التي عايشتها في الواقع عند تحويلها إلى عمل فني، ستخرج على الشاشة بصورة صادقة."







أحداث فيلم الزوجة الثالثة تدورفي إحدى المناطق الريفية بفيتنام حول فتاة تدعى ماي والتي تبلغ من العمر 14 عامًا، تصبح الزوجة الثالثة لرجل ثري يدعى هونغ. يمرور الوقت تكتشف ماي أن السبيل الوحيد الذي يضمن لها مكانة ذات شأن هو إنجاب طفل ذكر. وبالفعل تصبح ماي حاملًا ولكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تدخل علاقة حب مُحرمة في المعادلة، لتكتشف الحقيقة القاسية حول قلة الخيارات المتاحة أمامها.





فيلم الزوجة الثالثة شارك في عشرات المهرجانات الدولية حصد فيها عدة جوائز من بينها كان آخرها جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، كمافاز بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورنتو، أفضل فيلم من مهرجان كالكتا السينمائي الدولي، تنويه خاص من مهرجان ميلانو السينمائي الدولي، جائزة التحكيم الخاصة من مهرجان مينسك السينمائي الدولي، الجائزةالكبرى من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة نظرة أخرى من مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي.





كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية ومنها مهرجان ساو باولوالسينمائي الدولي، مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان سغافورة السينمائي الدولي، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان فيينا الدولي لسينما المرأة، مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي، مهرجان سان دييغو الدولي للسينما الآسيوية، ومهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.





وفاز سيناريو فيلم الزوجة الثالثة بمنحة إنتاج سبايك لي عام 2014، كما كان ضمن قائمة جامعة نيويورك لأفضل سيناريوهات خريجيها عام 2015، وفاز أيضًا بالجائزة الكبرى من Autumn Meeting Lab في فيتنام، وأفضل مشروع فيلم من خارج هونج كونج من منتدى هونج كونج لتمويل الأفلام الأسيوية عام 2016.





آش مايفير مخرجة فيتنامية، حصلت على درجة الماجستير في الإخراج من جامعة نيويورك، بدأت مسيرتها بإخراج أفلام قصيرة منها

The Silver Man، Sam،Walking the Dead والذين شاركوا في عدة مهرجانات دولية، ويُعد الزوجة الثالثة هو أول فيلم روائي طويل للمخرجة.