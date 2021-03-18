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رمضان عبد المعز: القرآن الكريم علمنا إنصاف الآخر حتى لو مشرك

الخميس 18/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم علمنا حسن الحوار مع أصحاب الديانات الاخرى، لافتا إلى أن الإنصاف من سمات المسلم.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "ان اول عدو ظهر للنبى محمد صلى الله عليه وسلم،هم أهل مكة، واصدق كلمة اثنى عليها سيدنا النبى كانت من مشرك، وهو لبيد، حيث قال الا كل ما خلى الله باطلا، والنبى قال هذه أصدق كلمة قالها شاعر، رغم أنه خصم إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم انصفه".

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