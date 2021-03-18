مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة يتمكن من علاج مريض يعاني من ورم كلوي

تمكّن الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من علاج ورم كلوي لمريض في نهاية العقد الرابع من عمره وذلك عبر تقنية التردد الحراري (Radiofrequency ablation ), حيث استقبل الفريق الطبي مريضًا يعاني من ورم كلوي تم اكتشافه مؤخرًا.

وبعد الاجتماعات والتشاور بين أعضاء الفريق الطبي المكون من الدكتور عبدالعزيز الغراس ، والدكتور حاتم النصيان تقرر إجراء عملية الكيّ تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التردد الحراري، التي استغرقت مدة قصيرة تكللت بالنجاح والحمد لله، حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى بصحة وعافية.

ويُعد الاستئصال بالتردد الحراري (Radiofrequency ablation ) تقنية طبية تستخدم الحرارة العالية المركزة في القضاء على الأورام المراد علاجها ، حيث تستخدم هذه التقنية أيضاً في علاج أورام الكبد والرئة والغدة الدرقية، ويتم ذلك عن طريق فتحة صغيرة لا تتجاوز عدة ملّيمترات وبتوجيه الأشعة المقطعية أو التلفزيونية.

الجدير بالذكر أن إجراء مثل هذه العمليات بالمستشفى المرجعي بالقصيم يغني عن تحويل الحالات إلى مناطق أخرى، مما يكون له أثر إيجابي في تخفيف معاناة المرضى.