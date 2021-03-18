Advertisements

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة يتمكن من علاج مريض يعاني من ورم كلوي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تمكّن الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من علاج ورم كلوي لمريض في نهاية العقد الرابع من عمره وذلك عبر تقنية التردد الحراري (Radiofrequency ablation ), حيث استقبل الفريق الطبي مريضًا يعاني من ورم كلوي تم اكتشافه مؤخرًا.

وبعد الاجتماعات والتشاور بين أعضاء الفريق الطبي المكون من الدكتور عبدالعزيز الغراس ، والدكتور حاتم النصيان تقرر إجراء عملية الكيّ تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التردد الحراري، التي استغرقت مدة قصيرة تكللت بالنجاح والحمد لله، حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى بصحة وعافية.

 

ويُعد الاستئصال بالتردد الحراري (Radiofrequency ablation ) تقنية طبية تستخدم الحرارة العالية المركزة في القضاء على الأورام المراد علاجها ، حيث تستخدم هذه التقنية أيضاً في علاج أورام الكبد والرئة والغدة الدرقية، ويتم ذلك عن طريق فتحة صغيرة لا تتجاوز عدة ملّيمترات وبتوجيه الأشعة المقطعية أو التلفزيونية.

 

الجدير بالذكر أن إجراء مثل هذه العمليات بالمستشفى المرجعي بالقصيم يغني عن تحويل الحالات إلى مناطق أخرى، مما يكون له أثر إيجابي في تخفيف معاناة المرضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى الملك فهد مستشفى الملك فهد

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ربع ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 21 ساعة

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

أجويرو يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبير طبي: الأشعة التداخلية تنهي مخاطر الجراحات

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الشؤون الصحية بالطائف تجري أكثر من 97 ألف خدمة فحص إشعاعي بالتخصصي

ختام فعاليات المؤتمر الدولي حول الأشعة التداخلية

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة العلاجية لـ18 مليون مريض سنويا

فريق طبي بالمدينة ينجح في إنقاذ حياة مريضة واستئصال ورم من جذع الدماع

تعامل طبي ناجح مع حالة نادرة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

07:56 م

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

07:31 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار