خبير سلامة غذاء يُحذر من وضع البيض في اللانش بوكس لهذا السبب (فيديو)



قال ممدوح عيسى، خبير سلامة الغذاء، إن اللانش بوكس الخاص بالأطفال يجب أن يحتوي على وجبة متكاملة تشمل النشويات، والخضر والفاكهة والبروتينات، وبعض منتجات الألبان.



وتابع "عيسى"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أفضل شيء أن يتناول الأطفال الوجبة الرئيسية في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة، واللانش بوكس يحتوي بشكل على بعض المواد الغير رئيسية، حتى لا تفسد الأطعمة في اللانش بوكس، معقبًا: "مهم جدًا اللانش بوكس بلا يحتوي على لحوم، وفي حال وضع لحوم يجب أن تؤكل في مدى لا تزيد عن 4 سنوات".



ولفت إلى أن اللانش بوكس لا يجب أن يحتوي على الأرز والمكرونة، ومن الممكن أن يتناول النشويات من خلال الخبر، مشددًا على ضرورة عدم وضع البيض في اللانش بوكس، لأنه قد يكون مادة خصبة لنمو البكتريا.



وأشار إلى أن الأم من الممكن أن تضع التمر في اللانش بوكس، أو الخضر أو الفاكهة الكاملة، وبعض الأجبان الجافة، ومن الممكن وضع حيس لبن معبأ الذي تستمر صلاحيته لمدى تصل لـ6 شهور.



