البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف بشأن لقاح "أسترازينيكا".









وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفع بنحو 2 بالمائة.





وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن، مشيرةً على أن فوائده تتجاوز مخاطره المحتملة، وذلك بعد تعليق استخدامه من قبل عدة دول أوروبية بعد تقارير عن تسببه في جلطات دموية.





ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي البريطاني تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1 بالمائة.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة إلى426.5 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة إلى 6779.6 نقطة.





وارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل مستوى 14775.5 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 6062.7 نقطة.