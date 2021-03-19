فرنسا تحقق في إمكانية انتهاك Clubhouse للخصوصيات

أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا، اليوم الخميس، عن بدء التحقيق في طبيعة استخدام شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية بيانات مستخدميها الخاصة.





وأوضح تقرير قناة الغد، أن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات "كنيل"، أشارت إلى أن التحقيق من شأنه التأكد من سريان القانون الأوروبي لحماية البيانات على "كلوب هاوس"، ومدى احترام الشبكة له، موضحة أنها قد تلجأ إلى "صلاحياتها الزجرية" في حال ثبوت عدم التزام الشبكة بهذه التشريعات.





وتابع التقرير: "جمعت عريضة في فرنسا أكثر من عشرة آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، ولفتت إلى أن التطبيق الأمريكي لا يملك أي مقر في الاتحاد الأوروبي وفق التحقيقات الأولية".



