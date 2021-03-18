حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

أشارت العديد من التقارير الصحفية اليوم الخميس، إلى احتمالية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.





وذكرت صحيفة "ماركا" إن الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر، وفقاً لتصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة Himnus Football Lawyers، حيث قال "يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا".





وتابع توني "رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، كما أن رونالدو يدفع 225 ألف يورو فقط فقط للضرائب الإيطالية في السنة، رغم أنه يكسب نحو 40 مليون يورو في الموسم من حقوق الصور".





أضاف "إذا كان هذا الأمر في إسبانيا، سيدفع رونالدو ضرائب مضاعفة 100 مرة مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، وتواجد رونالدو في إسبانيا، يعني أن الضرائب سترتفع من 225 ألف يورو إلى 20 مليون يورو سنويًا، دون احتساب الراتب".



