Advertisements

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

الخميس 18/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسماء الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورفض المدير الفني الفرنسي استمرار التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة التخلص من حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لأن المدرب يرى أنه لايتناسب مع الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، في انتقالات يناير الماضي، لمدة 3 مواسم.

وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أيام لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرة أخرى في ولايته الثانية، بعدما فسخ عقده مع التعاون السعودي.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في لقائه الأول بعد عودته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون دوري ابطال افريقيا المثلوثي الزمالك الترجي

أخبار تهمك

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ 18 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أجويرو يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

07:56 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

07:31 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار