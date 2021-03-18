كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك









حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسماء الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





ورفض المدير الفني الفرنسي استمرار التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة التخلص من حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لأن المدرب يرى أنه لايتناسب مع الزمالك.





جدير بالذكر أن الزمالك كان تعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، في انتقالات يناير الماضي، لمدة 3 مواسم.





وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أيام لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرة أخرى في ولايته الثانية، بعدما فسخ عقده مع التعاون السعودي.





وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في لقائه الأول بعد عودته.



