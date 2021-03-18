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نجمة متحركة في سماء نور الرياض

الخميس 18/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شارك الفنان البلجيكي كيرت فيرميلن في احتفالية نور الرياض ( أحد برامج مشروع الرياض آرت ) من خلال عمله الفني ( النجمة المتحركة )، التي تتوسط برج المملكة في وسط العاصمة.

وذكر فيرميلن أن العمل الفني " النجمة المتحركة" عبارة عن جسم معلق على ارتفاع 265 مترا في وسط برج المملكة، مشيراً إلى أن رمزية الحركة النجمية مرتبطة بعنوان المعرض الفني (تحت سماء واحدة) ، حيث كان ذلك أمرا ملهما ومحفزا ، يمثل الارتباط بين الإنسان والسماء بطريقة معينة .

وأوضح فيرملين في حديثه لــ " واس " أن النجمة تتحرك على رأس كل ساعة لمدة دقيقة، وتمثل هذه الحركة ولادة النجمة وانطفاءها، أي دورة حياة النجمة، حيث إن حياة النجمة تبدأ بانفجار كبير ثم تمر بعدة تغيرات وتحولات ثم تموت وتنطفئ ، مؤكداً أنه زار المملكة عدة مرات ولكنها المرة الأولى التي يشارك فيها بمعرض فني ويكون فناناً فيه، مشيداً بفعالية "نور الرياض" وبمستواه التنظيمي وجودته العالية التي جذبت الكثير من الفنانين العالمين للمشاركة فيه.

وأشار إلى أن المواد المستخدمة في العمل هي المعدن والألومنيوم ووحدات led المضيئة والشرائح والأسلاك وأنظمة التحكم، مبيناً أن هذه المواد تعدّ مواد بدائية، ولكن المعنى الحقيقي وراء إنشاء هذا العمل هو الأهم.

وقال: " إن من التحديات التي واجهته لإخراج هذا العمل كانت في الجدوى الفنية، وقد شكل رفع النجمة تحديا كبيراً، حيث تزن أكثر من خمسة أطنان، وكان يجب أن نعلقه في منتصف تلك الفجوة، و كان ذلك تحدياً هندسياً، وقد تمكنا من ذلك بمساعدة فريق كبير من مختلف الجهات والمنظمين"، مفيداً أنه ينفذ أعمال الإضاءة والفن والتصميمات والفيديو والمحتوى للتجارب العامة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1995م، ويشارك بالاحتفالات والمعارض الدولية والمهرجانات الثقافية.

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نور الرياض احتفالية نور الرياض احتفالية

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