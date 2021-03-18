استشاري: التوت البري من المواد الفعالة في خفض الوزن (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول نباتات طبيعية مثل نبات الجارسينيا الذي يقلل الشهية، ويقلل الاستفادة من كل المواد الغذائية المتناولة، وبالتالي يفقد مريض السمنة وزنه بصورة متدرجة.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تناول التوت البري والشاي الأخضر من المواد الفعالة جدًا في خفض الوزن، مشيرًا إلى أن الترهلات تحدث مع خفض الوزن بسبب زيادة حجم الجلد، وفي هذه الحالة هناك بعض الكريمات التي من الممكن أن تشد هذا الجلد بصورة كبير للغاية.



وأشار إلى أن السمنة تقلل المناعة، وهذا الأمر خطر للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "الأمراض تذهب إلى مريض السمنة بنسبة تصل لـ80% عن الإنسان العادي".

