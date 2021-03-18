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محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الخميس، بتدشين النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض بشارع 26 يوليو أمام مستشفى الصدر بوسط مدينة قنا، تكريما لأرواح شهداء وزارة الصحة من طواقم الأطباء والتمريض،في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت شعار "بطولات وتضحيات".
وذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تواضروش وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي، وكذلك تكثيف جرعات التثقيف الصحي والوقائي من الفيروس، موجها لهم تحية شكر وامتنان وتقدير على دورهم المشرف خلال هذه الأزمة مؤكدا علي دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبي.

وقال راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن التاريخ سيسطر بحروف من النور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض خلال علاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص دوما على تكريم أسر شهداء الأطباء والتمريض في كافة المناسبات عرفانا بدورهم.
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية
محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض ويكرم أسر شهداء الطواقم الطبية

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