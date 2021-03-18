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تحت شعار "متوقفش طابور".. حي النزهة يفعل خدمة الحجز الإلكتروني 

الخميس 18/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأ المركز التكنولوجي بحي النزهة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني، لتسهيل عملية تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ومن خلال الصفحة الرسمية للمركز التكنولوجي لحي النزهة، تم رفع شعار “متوقفش طابور”، حي قام الحي بتثبيت لافته على البوابة الرئيسية متبعة بالإرشادات الكاملة للحصول على الخدمات الكترونيًا.

وأوضح المركز في بيان له، “كل اللى عليك قبل ماتقرر تيجى المرة الجاية لطلب خدمتك.. أحجزها اليكترونيا من بيتك أو شغلك أو سيارتك.. واينما كنت.. بدون رسوم وبدون تعطيل”، من خلال الضغط http:www.psm.gov.eg، ثم عمل حساب خاص بك.

تحت شعار "متوقفش طابور".. حي النزهة يفعل خدمة الحجز الإلكتروني 
تحت شعار "متوقفش طابور".. حي النزهة يفعل خدمة الحجز الإلكتروني 

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