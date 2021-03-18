محافظ القاهرة يطلق مبادرة "جمل مدينتك" غدا

يطلق محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غدا الجمعة مبادرة " جمل مدينتك"، التي تقوم بها المحافظة بمشاركة الشباب لتجميل أحياء العاصمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غدا الجمعة، أمام ديوان عام المحافظة.



وفي سياق أخر، تستعد شوارع محافظة القاهرة، خلال الأيام القادمة، للحدث الأكبر الذي ينتظره المصريون، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمصر القديمة.



- بداية خط سير المومياوات



يبدأ سير المومياوات من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.



- أسماء المومياوات التي يتم نقلها



عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو.



- استعدادات المحافظة



تكثف المحافظة من جهودها بمراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.



- إخلاء الشوارع



ومن المتوقع أن تخلو شوارع العاصمة والمحافظات في هذا اليوم من المارة والسيارات لمشاهدة الحدث العظيم الذي ينتظره المصريون والعالم أجمع، حيث سيجلس المواطنون أمام شاشات التليفزيون لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل المبهر الذي تعمل كل أجهزة الدولة على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.



- حضور عدد كبير من رؤساء الدول



أكد مختار الكسباني عضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه يتم الإعداد لـموكب عالمي لنقل المومياوات الملكية يحضره عدد كبير من رؤساء الدول وهذا الحدث له أهمية عظيمة تفوق أهمية نقل تمثال رمسيس الثاني".

