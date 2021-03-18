تعليق شريف إكرامي على استبعاده من قائمة منتخب مصر

علق شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز على قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام البدري المدير الفني للفراعنة اليوم.

علق شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز على قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام البدري المدير الفني للفراعنة اليوم.

ولم تشهد القائمة التي أعلنها البدري تواجد إكرامي بينما اختار الرباعي محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر في مركز حراسة المرمى.

ولم تشهد القائمة التي أعلنها البدري تواجد إكرامي بينما اختار الرباعي محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر في مركز حراسة المرمى.