Advertisements
تعليق شريف إكرامي على استبعاده من قائمة منتخب مصر
الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 م
علي نبوي
Advertisements
علق شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز على قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام البدري المدير الفني للفراعنة اليوم.
ولم تشهد القائمة التي أعلنها البدري تواجد إكرامي بينما اختار الرباعي محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر في مركز حراسة المرمى.
وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"كل الاحترام لاختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني و كل الدعم لهم في المباريات المقبله".
وأضاف :"كل التوفيق لمنتخبنا الوطني جهاز فني و لاعبين".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements