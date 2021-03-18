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تعليق شريف إكرامي على استبعاده من قائمة منتخب مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز على قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام البدري المدير الفني للفراعنة اليوم.

ولم تشهد القائمة التي أعلنها البدري تواجد إكرامي بينما اختار الرباعي محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر في مركز حراسة المرمى.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"كل الاحترام لاختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني و كل الدعم لهم في المباريات المقبله".

وأضاف :"كل التوفيق لمنتخبنا الوطني جهاز فني و لاعبين".

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منتخب مصر شريف اكرامي بيراميدز

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