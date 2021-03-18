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مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي

الخميس 18/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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وقعت اليوم الخميس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعة الجلالة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، حيث وقع كلًا من الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية على تلك المذكرة والتى تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير التعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة نشاط كلا الطرفين.

وتضمنت المذكرة التعاون فى مجال التدريب والبحوث والإستشارات والمساهمة فى تكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما لتحقيق هذا التعاون بالإضافة إلى الإشتراك فى المشروعات البحثية والرسائل العلمية، وبرامج الأنشطة الطلابية والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة أن توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية للتعاون العلمى والبحثى جاء لتحقيق الإفادة المستقبلية لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية من برامج أنشطة وتبادل طلابي.
وأشار إلى أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذى تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمى.

وسجل رئيس جامعة الجلالة شكره وتقديره لقرار القيادة السياسية فى إنشاء الجامعات الأهلية والتى كان من ضمنهم جامعة الجلالة مؤكدآ أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية تمثل تعاون مشترك لمنظومة التعليم العالى داخل مصر.

فى سياق متصل، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات مشيرآ إلى أن جامعة الجلالة من الجامعات الناجحة والتى سيثمر التعاون معها على نجاحات كثيرة مستقبليه لأبنائنا الطلاب.

وأشار عبد الغفار أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربى كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات فى مجالات العلوم والإستشارات والبحث العلمى لخدمة الوطن العربى مؤكدآ أن العمل على إخراج كوادر عربية ناجحة فى كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية يأتى على رأس أولويات الأكاديمية.
وعقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية العربية لمعالى الأستاذ الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي

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