بحضور "الأنبا بافلي".. إفتتاح معرض تنمية مشروعات الشباب الصغيرة والأسرة المنتجة بالإسكندرية (صور)

تفقد الأنبا بافلى مساعد البابا تواضروس الثاني ومسئول كنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية،اليوم الخميس، معرض تنمية مشروعات الشباب الصغيرة والأسرة المنتجة والأشغال اليدوية، برعاية الكنيسة القبطية ممثلة فى القمص انطونيوس فهمى بالتعاون مع منظمة المعارض المهندسة نانسى سمير فخرى والمحاسب جورج القس صموئيل مسئول الدعاية والتسويق وأشرف رمسيس مدير المعرض، وذلك بقاعه القلب المقدس بمنطقة الإبراهيمية.



واستمع الانبا بافلى لشرح تفصيلى عن كافة المعروضات بداخل المعرض، وحث العارضين من الشباب والسيدات على إنتاج الكثير من الأعمال والمنتجات المصرية.

يضم المعرض أكثر من 70 عارض وعارضة من المسلمين والأقباط شباب وسيدات تحت راية واحدة العمل والابتكار والإبداع، ويفتح المعرض الابواب للجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى مساء اليوم لمدة يوم واحد بحضور كبار الشخصيات السياسية والكنسية.



ومن جانبه قال القمص انطونيوس فهمى راعى الكنيسة، أن فكرة هذه المعارض تهدف إلى تشجيع كافة الفئات العمرية واعطاء لهم الدافع المعنوى لكى يواصلون التميز والإتقان والإبداع فى المشروعات الصغيرة التى تساعد في رفع مستوي المعيشة.



وأضاف فهمي، أن هولاء العارضين يتمتعون بروح الإجتهاد ومحاولات الإبتكار والتفكير في طرق متاحة تساعدهم في ابراز الطاقة الإيجابية التى بداخلهم ويسعون ويجتهدون ولكن توجد نقطة صعبة تقف كالصخر حيال نشر إبداعتهم وهي التسويق، مضيفًا أننا وجدنا أن من واجبنا مساعدتهم في فتح مجالات لتسويق منتجاتهم، وأن الهدف يتحقق حين نرى نجاحهم ليس فقط في فترة المعرض بل حين يصنعون لأنفسهم مجالات تسوقية جديدة مما تزيد من ثقتهم في أنفسهم وزيادة دخلهم المادي.



وتابع القمص انطونيوس فهمي أن هذا المعرض يهدف إلي ربح العارضين فقط، أما تنظيميًا فهو لا يهدف إلي ربح حيث يشارك اغلب العارضين مجانًا، مشيرًا إنه في حالة العجز تتحمله الخدمة وفي حالة المكسب يوزع علي أولويات إحتياج العارضين المجانيين.



وقدم فهمي الشكر والعرفان لتشجيع الأنبا بافلى أسقف كنائس قطاع المنتزة والقمص ابرآم اميل وكيل البطريركية وكل الخدام والهيئات وفريق العمل المنظم الذي يبذل أقصي جهد لنجاح هذا العمل. متمنيا إقامة معارض دائمة مجانية خصوصًا للفئات التي تقوم الخدمة بمساعدتها.



وعلى الجانب الآخر قال أشرف رمسيس مدير المعرض، أن افتتاح المعرض يعد سلسله من النجاحات المتواصلة التى تقدمها الكنيسة القبطية لخدمة المواطنين بكافة الانتماء الدينى وإبراز المواهب لدى الفئات العمرية المختلفة من السيدات والرجال والشباب.

واضاف رمسيس، أن المعرض يضم أكثر من ٧٠ عارض وعارضة من المسلمين والأقباط وشباب وسيدات تحت راية واحدة وهى العمل والابتكار والإبداع في معرض بيع هدايا عيد الأم، موضحا أن هذا الافتتاح للمعرض للعام الخامس على التوالي وحرص قيادات الكنيسة على إقامته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مع اتباع الإجراءات الآحترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.



واستكملت المهندسة نانسي سمير منظمة المعارض، أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير للتعرف على كافة المعروضات، مشيرة إلى أن العديد من الزائرين يتوافدون للتمتع بتجربة التسوق بداخل المعرض .



ونوهت سمير، إلى أن الهدف الأسمى التى يقيم عليه المعرض هو التميز والأمانة والثقة وجودة الخامات والأسعار المناسبة، وأيضًا التسليه والعديد من الخدمات المجانية، مؤكدة أنه لا وجود لأي إدعاءات ولا شعارات غير حقيقية، فالمعرض يتميز بتنوع المنتجات وتعددها لتوفيرها للمواطنين من جميع الاحتياجات والأذواق بأسعار بخصومات وعروض خاصة لهذا اليوم ليظهر أخيرًا كأحتفال ضخم يسعد كل من شارك فيه.



واعرب جورج القس صموئيل مسؤول التسويق والدعاية للمعرض، عن سعادته بالمشاركة في هذه المعارض والعمل مع فريق عمل متميز، مشيرا إلى إن إقامة هذا المعرض يخدم مجموعة من العائلات الاولي بالرعاية.



وأشار صموئيل أن من أسباب نجاح المعرض هو ثقة الجماهير المتوافدين عليه والتي تزيد يوما بعد يوم، مضيفا أن هذا المعرض يدعمه الأحباء بمختلف انتماءاتهم وأعمارهم بتشجيعهم وزيارتهم المعرض.



أكد أنه يستخدم قنوات تسويقية غير تقليديه للدعاية للمعرض، مشيرا إلى إنه عندما نجد هذه الأسر تنتج وتعمل وتبدع وتبتكر فنكمل نحن المنظومه بالتسويق لتكتمل دائرة النجاح.