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توفير 100 دراجة للصحفيين من مبادرة وزارة الشباب والرياضة
الخميس 18/مارس/2021 - 08:22 م
ميسون أبو الحسن
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نجح محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، في الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوفير 100 دراجة للصحفيين خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "دراجتك.. صحتك ".
جاء ذلك بعد الجلسة التى عقدها محمد يحيى يوسف مع وزير الشباب والرياضة بحث خلالها كيفية دعم نقابة الصحفيين فى كافة أنشطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير العديد من الخدمات لكل الصحفيين بالشكل المناسب.
ووجه محمد يحيى الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على استجابته ودعمه المستمر لنقابة الصحفيين والموافقة على كافة الطلبات التى يتلقاها بشأن توفير الخدمات للصحفيين.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين أن الحصول على الدراجة سيكون بأولوية الحجز وسداد القيمة المالية لكل الصحفيين الراغبين فى الحصول على الدراجة حيث يوجد نوعين من الدراجة وهى الجبلى والهجين، ويبلغ سعر الدراجة الجبلي 2000 جنيه بينما يبلغ سعر الدراجة الهجين 2420 جنيه على أن يتم تسليم الدراجة فور اكتمال العدد من مركز شباب الجزيرة.
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