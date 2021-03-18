Advertisements

توفير 100 دراجة للصحفيين من مبادرة وزارة الشباب والرياضة

الخميس 18/مارس/2021 - 08:22 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
Advertisements
نجح محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، في الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوفير 100 دراجة للصحفيين خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "دراجتك.. صحتك ".

جاء ذلك بعد الجلسة التى عقدها محمد يحيى يوسف مع وزير الشباب والرياضة بحث خلالها كيفية دعم نقابة الصحفيين فى كافة أنشطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير العديد من الخدمات لكل الصحفيين بالشكل المناسب.

ووجه محمد يحيى الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على استجابته ودعمه المستمر لنقابة الصحفيين والموافقة على كافة الطلبات التى يتلقاها بشأن توفير الخدمات للصحفيين.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين أن الحصول على الدراجة سيكون بأولوية الحجز وسداد القيمة المالية لكل الصحفيين الراغبين فى الحصول على الدراجة حيث يوجد نوعين من الدراجة وهى الجبلى والهجين، ويبلغ سعر الدراجة الجبلي 2000 جنيه بينما يبلغ سعر الدراجة الهجين 2420 جنيه على أن يتم تسليم الدراجة فور اكتمال العدد من مركز شباب الجزيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمد يحيى يوسف الفجر الشباب والرياضة

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعتين

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعات

خلال ساعات.. الإعلان عن موعد موكب المومياوات الملكية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ريال مدريد.. الكشف عن وجهة رونالدو المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق شريف إكرامي على استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

أرقام قياسية حققها ميسي.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع التوسع فى مبادرة " دراجتك...صحتك "

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة جديدة للشباب (فيديو)

الشباب عن مبادرة "دراجتك صحتك": "هنركب عجل يعني هنركب عجل"

5 يناير.. بدء الحجز الإلكتروني للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك

غداً.. الرياضة تعلن عن أكواد الدفع لمبادرة "دراجتك صحتك"

وزير الرياضة يعلن تفاصيل التسجيل لاقتناء الدراجات الهوائية بمبادرة "دراجتك صحتك"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

08:01 م

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

07:56 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار