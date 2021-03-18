توفير 100 دراجة للصحفيين من مبادرة وزارة الشباب والرياضة

نجح محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، في الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوفير 100 دراجة للصحفيين خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "دراجتك.. صحتك ".





جاء ذلك بعد الجلسة التى عقدها محمد يحيى يوسف مع وزير الشباب والرياضة بحث خلالها كيفية دعم نقابة الصحفيين فى كافة أنشطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير العديد من الخدمات لكل الصحفيين بالشكل المناسب.





ووجه محمد يحيى الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على استجابته ودعمه المستمر لنقابة الصحفيين والموافقة على كافة الطلبات التى يتلقاها بشأن توفير الخدمات للصحفيين.



