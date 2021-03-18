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عفاف رشاد تتصدر تريند جوجل عقب تصريحات مثيرة بشأن الحجاب

الخميس 18/مارس/2021 - 08:21 م
عفاف رشاد
عفاف رشاد
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تصدر الفنانة عفاف رشاد اليوم الخميس تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها بشعرها وهي دون حجاب، إلى جانب تصريحات مثيرة بشأن خلعه.

صورة عفاف رشاد

ونشرت النجمة عفاف رشاد صورة لها بشعرها تظهر خلالها دون حجاب، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، وعلقوا عليها "جينيفر لوبيز الغلابة".

عفاف رشاد تثير رواد مواقع التواصل

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الصورة التي تم تداولها للنجمة عفاف رشاد وهي دون عجاب، لمعرفة ما إذا قامت بعمليات تجميل من عدمها.

عفاف رشاد بشعرها

وأطلت عفاف رشاد على جمهورها وهي تخلع النقاب ظاهرة بشعرها الأصفر المنسدل على كتفيها، لتثير الجدل عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عفاف رشاد ترتدي الحجاب وتخلعه

وارتدت عفاف رشاد الحجاب أول مرة في 2014، إلا أنها خلعته بعدها بعامين أي في 2016، حيث أوضحت حينها أنه يسبب صداعاً نصفياً.

رد عفاف رشاد

وردت عفاف رشاد صاحبة الـ63 عاماً على تساؤلات جمهورها حول إمكانية قيامها بعمليات تجميلية، قائلة: "لو أعرف إن الصورة دي هتعمل البروبوجاندا دي مكنتش حطيتها، وأنا لا بعمل تجميل ولا بوتكس ولا فيلر ولا حاجات العبيطة اللي بيستخدموها، لإني مش بستحملها، أنا مجرد بطبق وصفات طبيعية".

لون شعر عفاف رشاد

وأشارت عفاف رشاد إلى أن تغيير لون شعرها هو من غير إطلالتها وجعلها تبدو مختلفة، مضيفةً :"لون شعري جرئ، ولون الشعر هو اللي عمل المصيبة السودة دي، بس أنا خلاص هغيره وهخليه لونه الكستنائي الطبيعي، لإن اللون الجديد ده بيحتاج مكياج وأنا مش بحب أحطه، وفي النهاية رضا ربنا بيبان على الوش".

أعمال عفاف رشاد

وقدمت عفاف راشد قدمت العديد من الأعمال الفنية السينمائية مثل أفلام قلب الأسد، زنقة ستات، القشاق، سمير ألو النيل، آخر ديك في مصر، كما أن يعد مسلسل "الاختيار"، هو آخر أعمالها الفنية، حيث جسدت دور والدة الشهيد أحمد منسي بإتقان شديد.

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