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ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أختتمت فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" والمقام "ضمن مشروع أهل مصر"، بحضور نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان والأستاذة صابرية محمود مدير عام ثقافة المرأة


تضمن الختام افتتاح معرض نتاج الورش "ورشة التطريز الوبرى، شنط بالكروشية، الخيامية، إعادة تدوير المخلفات، تطريز بالستان،كورشية بالخرز، كلمة مدير عام الثقافة ثم مدير ثقافة المراة،


أعقبها القاء شعر لكلامن منى خالد وقصيدة بعنوان"أنتى أخترتى"، أسامة رمضان قصيدة بعنوان "أمى"، ثم التكريم وتوزيع الشهادة على المشاركين بالملتقى


وكان قد افتتح الملتقى يوم ١٢ مارس الحالى بحضور محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باستضافة 120 فتاة وسيدة من محافظات "مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين واسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرة" وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة، ورفع الوعى بقضاي السكان والتنمية والتغذية الصحية السليمة، وقضايا البيئة والحفاظ عليها، تنمية المهارات الشخصية والقدرة الابداعية للمرأة المصرية، التمكين الاقتصادى للفتيات والسيدات من خلال تعليمهن تأهليهن للدخول إلى سوق العمل، تدريب الفتيات والسيدات على بعض الحرف التراثية والأشغال الفنية التى تساعد المرأة على التمكين الاقتصادى وتنمية الصناعات الثقافية الابداعية، زيارة الفتيات لبعض المعالم السياحية بمحافظة اسوان والتى من شأنها رفع العى الثقافى البيئى السياحى لديهن


واقيمت مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـ "قصر ثقافة العقاد وقصر ثقافة توشكى"، ورشة عمل عن كيفية تعلم أليات واستراتيجيات الحكى والتأثير فى الجمهور لتأهيل الفتيات للمساهمة فى نشر الوعى الثقافى فى مجتمعاتهن.
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية
ختام ملتقى المرأة الحدودية باسوان عاصمة الثقافة الأفريقية

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