جمع مالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الأرقام القياسية الأبرز في تاريخ برشلونة، بعدما عادل الرقم المسجل باسم تشافي هرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات رسمية (767) مع الفريق الكاتالوني.



وبالإضافة إلى ذلك، أصبح ميسي أكثر لاعبي "البرسا" تهديفاً (661) والأكثر فوزاً بالبطولات (34) وصاحب أكبر عدد من الانتصارات (535) على مدار تاريخ النادي البالغ 121 عاماً.



وغير إنجازاته على مستوى النادي، حقق ميسي أرقاماً قياسية عالمية، كونه الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية (6 مرات) والأكثر فوزاً في التاريخ بجوائز فردية في موسم واحد: الكرة الذهبية وجائزة "فيفا" لأحسن لاعب، وهداف الدوري الإسباني، والحذاء الذهبي.



حدث ذلك في 2009-2010 حين فاز "البرسا" بالسداسية تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، حين فاز الفريق بالليغا ودوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.



ومنذ ذلك الحين، حقق ميسي أيضا رقماً قياسياً كونه الأكثر تهديفاً على مر التاريخ مع نادي واحد بتسجيل 643 هدفاً متجاوزاً أهداف بيليه مع سانتوس في الفترة بين 1956 و1974.



ومن أبرز أرقامه القياسية في "الليغا":

- حصوله على جائزة هداف الدوري الإسباني (البيتشيتشي): بواقع ست مرات (2009-10 و 2011-12و 2012-13و 2016-17و 2017-18و 2018-19 و 2019-20).

- الهداف التاريخي: 465 هدفاً في 510 مباريات.

- أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد: 50 هدفاً في 2011-2012.

- اللاعب الذي سجل في أكثر من فريق مختلف: هز شباك 38 منافساً مختلفاً في القسم الأول.