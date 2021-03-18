عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق





وجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صدمة قوية إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد سمير نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، بالميركاتو الصيفي.





وأوضح مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، رفض فكرة التعاقد مع اللاعب بالموسم الجديد.





وتابع: "التعاقد مع سمير لن يكون مفيد للطرفين، في ظل وجود كثرة من اللاعبين في مركزه فضلًا عن أنه لن يُحبذ فكرة التواجد كبديل، وبالتالي لن يكون له مكان".





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



