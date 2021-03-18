جالاتا سراي يضع السعر المبدئي لإعادة بيع مصطفى محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن نادي جالاتا سراي يرغب في تسويق مصطفى محمد، مهاجم الفريق التركي، ليكون صفقة في تاريخ النادي من خلال إعادة بيعه في المستقبل حسبما أفادت تقارير صحفية تركية.





وقالت صحيفة «Sporx» التركية، فإن إدارة جالاتا سراي تسعى لحسم مستقبل مصطفى محمد مع الفريق الصيف المقبل بعد المستوى الطيب للغاية الذي ظهر عليه منذ انتقاله في يناير الماضي، عن طريق التوقيع معه بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار، بعدما أصبح المهاجم الشاب على رادار العديد من الأندية الأوروبية.





وتابعت الصحيفة أن محاولة جالاتا سراي لضم مصطفى محمد مبكرًا تأتي لإحتمال ظهور المهاجم الشاب مع منتخب مصر في كأس العالم بقطر 2022، والمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما سيجعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.





وتابعت الصحيفة التركية إلى نية جالاتا سراي لتعديل الراتب الحالي الذي يحصل عليه مصطفى محمد مع الفريق والبالغ 725 ألف دولار ليتقاضى المهاجم الشاب مليون ونصف دولار كراتب سنوي، كما أن إدارة جالاتا سراي تخطط لجعل مصطفى محمد أغلى صفقة في تاريخ النادي عندما يتم بيعه في المستقبل، والحصول على 20 مليون يورو مقابل بيعه، وذلك بعد رحيل بادو ندياي لصفوف ستوك سيتي مقابل 16 مليون يورو.









يذكر أن مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع جالاتا سراي في 8 مباريات شارك بها مع الفريق في كافة المسابقات منذ انتقاله في يناير الماضي.