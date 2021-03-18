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مصممة أزياء: الأطفال لا بد أن يرتدوا الملابس القطنية 100% حتى سن الـ10 سنوات (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال دعاء سيف، مصممة الأزياء، إن والدها كان لديه مشروع صغير عبارة عن مشغل، ولكنه باء بالفشل، فوضع كل القماش الخاص بالمشغل في المنزل، مشيرة إلى أنها استغلت هذا القماش في إعداد الفساتين للعرائس وهي صغيرة، وبعد ذلك لم تكن تهوي شراء الملابس الجاهزة، وكان تعمل على التفصيل.

وتابعت "سيف"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها خريجة لغات وترجمة، وبعد تخرجها عملت على إعداد مشغل صغير بالشراكة مع أحد الاشخاص، ولكنها لم يكن يستهويها فكرة ما يتم انتاجه من المشغل من منتجات تقليدية، فعملت على الاطلاع على الملابس الأوروبية، وقامت بتمصير بعض التصميمات.

ولفتت إلى أنها قامت بتصميم بعض ملابس الأطفال، وقامت بتسويق هذه التصميمات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت استحسانا كبير جدًا، وبعد ذلك دخلت في تصميمات الرجال وخلافه.

وأشارت إلى أن الأطفال لا بد أن يرتدوا الملابس القطنية 100% حتى سن الـ10 سنوات، مشيرًا إلى أن السوق المصرية به الكثير من الملابس ذات التقنية العالية جدًا التي تُصدر إلى الخارج.

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