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فنانة مصرية تكشف تعرضها لـ التحرش وعمرها 6 سنوات (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالبت الإعلامية منال سلامة، بتغليط عقوبة التحرش ضد الأطفال، بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي، قائلة: "التحرش يؤدي إلى وجود مريض نفسي في المستقبل".

وتابعت "سلامة"، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "المتحرش بيدمر حياة بني آدم لحد ما يموت، والبني آدم دا بالتبعية يدمر حياة أسرته فيما بعد، التحرش منذ الأزل موجود".

وأضافت: "أنا شخصيًا تم التحرش بي وأن عمري 6 سنوات، ما تتصوروش يا جماعة مدى فظاعة هذا الفعل، أنا لم أنسى هذه الواقعة حتى الآن، ربت ليا عقدة خلتني مطلعة أظافري لأي راجل".

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