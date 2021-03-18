فنانة مصرية تكشف تعرضها لـ التحرش وعمرها 6 سنوات (فيديو)



طالبت الإعلامية منال سلامة، بتغليط عقوبة التحرش ضد الأطفال، بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي، قائلة: "التحرش يؤدي إلى وجود مريض نفسي في المستقبل".



وتابعت "سلامة"، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "المتحرش بيدمر حياة بني آدم لحد ما يموت، والبني آدم دا بالتبعية يدمر حياة أسرته فيما بعد، التحرش منذ الأزل موجود".



وأضافت: "أنا شخصيًا تم التحرش بي وأن عمري 6 سنوات، ما تتصوروش يا جماعة مدى فظاعة هذا الفعل، أنا لم أنسى هذه الواقعة حتى الآن، ربت ليا عقدة خلتني مطلعة أظافري لأي راجل".



