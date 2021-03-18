"الصحة": استدعاء كبار السن للتطعيم خلال 48 ساعة من التسجيل على الموقع

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم، ومؤشرات الزيادة في مصر بسيطة جدًا بفضل الله.



وتابع "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن زيادة الإصابات ناتج من التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترزاية مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مضيفًا أن وزارة الصحة بدأت بتطعيم الفئات الاكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن، وأصحاب الامراض المزمنة.



وأضاف أن مصر تسير بخطوات ثابتة في التطعيم، ومن يقوم بتسجيل نفسه من كبار السن على المواقع الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح، يتم استدعائه خلال 48 ساعة، خاصة إذا كان من كبار السن او أصحاب الامراض المزمنة، مشيرًا إلى ان هناك 40 مركزًا على مستوى الجمهورية مخصصين لتطعيم كورونا.

