وفاة رئيس مدينة سمالوط بالمنيا

نعي اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بكل الآسي والحزن المغفور له بإذن الله المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنيه مساء اليوم الخميس.



اعرب المحافظ، باسمه، وباسم شعب محافظة المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



الاجتهاد والأمانة

قال المحافظ إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به، ومثالًا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة، كما كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.



ملتقى التوظيف

وفى سياق منفصل، افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ملتقي التوظيف "اشتغل فني " وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، في إطار استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، حيث يستهدف الملتقى طلبة وخريجي التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل.



جاء ذلك بحضور دكتور وائل فراج ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT، والدكتورة إيمان الشريف - استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.



اسبوع التعليم الفني

يأتي الملتقى في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المنيا، والتي استمرت في الفترة من السبت 13 مارس وحتى اليوم، الخميس 18 مارس، ويوفر الملتقى أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب والفتيات، كما يضم أيضًا مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب الكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.



أكد المحافظ أن الملتقى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتمكين شباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة وعي الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب الجاد.

