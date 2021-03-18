أيام وفاتوا"..أحدث كليبات أحمد بتشان





طرح الفنان أحمد بتشان كليبه الجديد بعنوان "أيام وفاتوا"، وهي ضمن ألبومه الجديد الذي يتم طرحه تباعًا، من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".



وطرح بتشان من قبل عددة أغنيات من الألبوم كان آخرها "يا روحي"، والتى كانت إحتفالًا بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.



وحقق أحمد بتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.



وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.



أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.