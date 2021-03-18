Advertisements

أيام وفاتوا"..أحدث كليبات أحمد بتشان

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


طرح الفنان أحمد بتشان كليبه الجديد بعنوان "أيام وفاتوا"، وهي ضمن ألبومه الجديد الذي يتم طرحه تباعًا، من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وطرح بتشان من قبل عددة أغنيات من الألبوم كان آخرها "يا روحي"، والتى كانت إحتفالًا بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وحقق أحمد بتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لكل الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ نصف ساعة

الأهلي يتواصل مع بانون بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

خلال ساعات.. الإعلان عن موعد موكب المومياوات الملكية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. كليب أحمد زعيم "أهو أهو" بمشاركة ألتراس "حماقى" (فيديو)

أحمد زعيم يطرح كليب أغنية "البرود" (فيديو)

أحمد بتشان ينتهي من تسجيل ألبومه لطرحه بداية 2020

أحمد بتشان يطرح أول كليباته "لازم أفهم" من ألبومه الجديد (فيديو)

أحمد بتشان يطرح ثاني كليباته "بينى وبينك" (فيديو)

فيديو.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

09:30 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

08:01 م

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار