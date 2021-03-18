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عمر كمال يتعرض لصدمة جديدة في "بين السما والأرض"

الخميس 18/مارس/2021 - 08:51 م
عمر كمال
عمر كمال
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تصدر نجم المهرجانات عمر كمال تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق الـ18 من مارس 2021، عقب تعرضه لأزمة جديدة مع نقابة المهن التمثيلية.

عمر كمال

ولاقى المخرج محمد العدل انتقادات كبيرة، عقب إعلانه مشاركة عمر كمال مغني المهرجانات، كممثل في مسلسل "بين السما والأرض" الذي يشارك في موسم رمضان 2021.

ظهور عمر كمال الأول

ومنح مخرج "بين السما والأرض" عمر كمال فرصة الظهور كممثل لأول مرة، رغم تجاهله العشرات من خريجي معاهد التمثيل الذين خضعوا لاختبارات الأداء.

اتهامات العدل بسبب عمر كمال

وتعرض محمد العدل لاتهامات كبيرة مع إعلانه مشاركة عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض"، دارت حول سعيه للحصول على "ترافيك" وتسويق عمله.

منع عمر كمال

ومن جانبه، قال المخرج العدل، إن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي أبلغه بأن عمر كمال "غير نقابي"، في إشارةٍ لشطب عضوية مغني "بنت الجيران" من نقابة المهن الموسيقية، على خلفية أزمته السابقة معها.

اختيار عمر كمال

ورد العدل عن اختيار عمر كمال  للظهور في مسلسله الذي يعرض في رمضان 2021، قائلاً إن هناك العديد من نجوم المهرجانات تم الاستعانة بهم من المنتجين والمخرجين، ذاكراً العملاق أحمد عدوية وشعبان عبدالرحيم وحسن الأسمر.

تجاهل عمر كمال

وحول تجاهله خريجي معاهد التمثيل واختياره عمر كمال أوضح أنه تقدم لاختبارات الأداء أكثر من 7 آلاف وهو رقم كبير يصعب السيطرة عليه كله، مشيراً إلى مشاركة ممثلين جدد من خريجي المعاهد المسرحية، يقفون لأول مرة أمام الكاميرات.

استبعاد عمر كمال

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" الذي أعلن مشاركة عمر كمال به، حول الفيلم الذي حمل نفس الاسم وهي رواية للراحل نجيب محفوظ، ويتكون من 15 حلقة.

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