وفد مصري يبحث مع "إكسبو الشارقة" تعزيز التعاون في مجال تنظيم المعارض

بحث مركز إكسبو الشارقة خلال لقائه وفدا زائرا من المكتب التجاري المصري التابع للقنصلية العامة لجمهورية مصر في دبي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاقه والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة المعارض الكبرى لتعزيز حضور الشركات المصرية في المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية مصر العربية.





حضر اللقاء الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة و المستشار أشرف حمزة الملحق التجاري المصري الوزير المفوض الى جانب سعادة الدكتور خالد مقلد الأمين العام للاتحاد العربي لريادة الأعمال رئيس شركة "ارتقاء" وعدد من مدراء المكاتب والأقسام في مركز إكسبو الشارقة.





وأبدى الوفد الزائر خلال اللقاء اهتمامه بالاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة بشكل دوري ومستمر كما أطلع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة الوفد الزائر على الأجندة السنوية للمركز والفعاليات المختلفة التي يستضيفها والمعارض التي يخطط لإقامتها خلال العام الجاري إلى جانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها المركز خلال إقامة المعارض حرصا على سلامة العارضين والزوار.





و أكد سيف محمد المدفع أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين وإقامة شراكات دائمة بينها من بوابة المعارض والمؤتمرات .. مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون سواء في تنظيم فعاليات مشتركة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا الجانبين.





وأشار المدفع إلى أن المنتجات المصرية المتنوعة تعد خيارا للعديد من المستهلكين على مستوى الإمارات ويستطيع مركز إكسبو الشارقة بما لديه من إمكانيات وقدرات تنظيمية وترويجية بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة و تمكين الشركات والعارضين المصريين من توسيع خارطتهم التسويقية من خلال الأحداث الهامة التي يستضيفها وينظمها المركز ..





مؤكدا الاستعداد التام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات المصرية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة وبما يخدم خطط التنمية العربية المشتركة وتكاملها والدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.





من جانبه أشاد المستشار أشرف حمزة بتجربة دولة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية ..





مؤكدا أهمية العمل لتنسيق لقاءات دورية بين الجانبين وتبادل الوفود والخبرات لتعزيز التعاون .ووجه الوفد دعوة إلى أصحاب الحرف والمشغولات اليدوية الإماراتيين للمشاركة في معرض "تراثنا" أكبر معرض مصري للحرف اليدوية والذي يعد فرصة لتوفير الدعم لأصحاب الحرف التراثية.