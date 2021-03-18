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في التعاون الثاني لهم .. نيللي كريم تطرح أغنية "دولا دولا "مع المدفعجية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرحت اليوم الخميس ؛ النجمة نيللي كريم أغنية جديدة بالفيديو كليب مع فرقة المدفعجية والتي تحمل اسم " دولا دولا" وتم طرحها عبر اليوتيوب ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج "هيتايا".



برنامج "هيتايا" هو فكرة نيللي كريم ومزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجتال للفنانة نيللي كريم، يذاع على "يوتيوب"، حيث انتهت نيللي من تصوير الموسم الأول من البرنامج.
البرنامج فكرة نيللي كريم ورامي السكري، ومن إنتاج شركة "rhyme production"، التي انتجت عدد من البرامج التي حققت ناجح جماهيري مثل "فاميليا والفرنجة

ويعتمد البرنامج على استضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد، لتظهر نيللي طوال الموسم الأول مع فريق "المدفعجية"، يتبعهم عدد من نجوم الغناء والفن على الساحة في مواسمه المقبلة.

و يحمل البرنامج اسم" هيتايا" الذي يُعد التعريب المشتق من الكلمة الإنجليزية "Hits"، وتم الاستقرار على هذا الاسم باعتباره مصطلحا دارجا في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال أو البرامج التي تلقى استحسانا لدى الجمهور والنقاد معًا، كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر ٥ حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، فيما سيثير نيللي والسكري الجدل كونهما اختارا، أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن 5 دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين نيللي والمدفعجيه حيث شاركا العام الماضي في أغنيه " مليونير " والتي حققت نجاحا كبيرا.

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