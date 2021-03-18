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عاجل| مصدر أمني ينفي نشوب حريق هائل بشركة بترول في الإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إندلاع حريق هائل بإحدى شركات البترول بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.

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