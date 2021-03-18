Advertisements
عاجل| مصدر أمني ينفي نشوب حريق هائل بشركة بترول في الإسكندرية
الخميس 18/مارس/2021 - 08:59 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إندلاع حريق هائل بإحدى شركات البترول بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.
Advertisements