هانز فليك يصفي خلافه مع المدير الرياضي لبايرن ميونخ

عقد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جلسة ودية مع المدير الرياضي بالنادي حسن صالح حميديتش، لتصفية الأجواء بينهما، حيث يتطلعان إلى الأمام بحثاً عن مزيد من الألقاب للفريق "البافاري".





وقال فليك عن اللقاء الذي تم بينهما قبل مواجهة الفريق مع لاتسيو الإيطالي أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا: "لقد قمنا بتسوية الأمور معاً".





وأضاف: "كان هذا هو التصرف السليم لكلانا، وللفريق والنادي أيضاً، أعتقد أننا في وضع مريح الآن".





ولم يكشف فليك عن السبب وراء الخلاف الطويل مع صالح حميديتش، لكن ترددت أقاويل عن أن السبب وراء ذلك كان عدم رضا فليك عن أداء النادي في سوق الانتقالات وعدم توفر الأموال للفريق خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأدت الخلافات إلى تكهنات بأن فليك قد يفسخ عقده الممتد حتى عام 2023، وذلك لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث سيرحل الأخير عن منصبه بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).





وكان فليك عمل كمساعد ليواخيم لوف في المنتخب الألماني في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، حيث فاز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، ولم يستبعد فليك أن يخلف لوف في منصبه، لكنه أشار إلى أن عقده ممتد مع بايرن ميونخ حتى عام 2023.





وتوج فليك بستة ألقاب مع بايرن ميونخ منذ أن تولى المسؤولية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 ويتطلع للمزيد مع الفريق الذي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة 19 في تاريخه، كما أنه يسعى إلى الفوز بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي.



