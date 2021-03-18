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قبل الجولة الخامسة.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خسر نادي الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الترجي التونسي اللاعب حمدي الهوني بعد تمريرة رائعة من حمدي النقار في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

كما فاز مولودية الجزائر على فريق تونجيث السنغالي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نفس الجولة بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي التونسي: 10 نقاط.

مولودية الجزائر: 8 نقاط.

الزمالك: نقطتين.

تونجيث السنغالي: نقطة واحدة فقط.

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