التشكيل الرسمي لقمة ميلان ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي





وجاء تشكيل الروسونيري على النحو التالي :-





دوناروما

ثيو - كايير - توموري - كالولو

كيسي - ميتي - كرونيتش علم- هاكان - ساليماركس

كاستيخو









فيما جاء تشكيل مان يونايتد على النحو التالي :-





هندرسون

وان بيساكا - لنديلوف - ماجواير - شاو

فريد - مكتوميناي

فرنانديز - جيمس - راشفورد

جرينوود







أعلن ستيفان بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد قليل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" لكرة القدم.