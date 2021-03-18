الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمدرسة بطوخ

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بميت كنانة مركز طوخ، وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتداده للحجرات والفصول المجاورة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد نشوب حريق بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بميت كنانة بدائرة مركز طوخ.



انتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، وسيارتين إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق بغرفة المجال الصناعي بالطابق الأرضي بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، على مساحة 30 متر، وأتت النيران على محتويات الغرفة «7 كراتين بسكويت، شباك، ترابيزة، 4 مقاعد دراسية »



والسيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.