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أمير الرياض يرعى بعد غدٍ السبت حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

الخميس 18/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بعد غدٍ السبت حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

 

وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن اعتزاز النادي ومنسوبيه برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتداداً لما يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من دعم كبير واهتمام بالغ منه، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً لوسط الفروسية.

 

وأكّد أن هذا الحرص المتواصل والتشجيع والدعم المستمر من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ يبرز مدى الاهتمام الكبير برياضة الفروسية، لما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً سموه إلى الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لحفل سباق كأس السعودية العالمي مؤخراً، الذي يعد نقلة كبيرة في تاريخ سباقات الخيل في المملكة والعالم أجمع، وذلك بفضل الله - عز وجل - ثم بما تجده هذه الرياضة العريقة من رعاية واهتمام دائمين، وبفضل متابعة وتوجيه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يولي رياضة الفروسية السعودية بشكل عام وسباقات الخيل بشكل خاص حرصه ودعمه، لتأخذ مكانها اللائق عالمياً.

 

ونوه رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إضافة لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة.

كما رحب برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ، معبراً عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريف سموه لهذه المناسبة الفروسية الكبيرة.

 

ويدخل 18 جواداً محليًا من عمر الثلاث سنوات المنافسة على تاج البطولات السعودية "كأس المؤسس" للفئة الأولى سعوديًا، الذي ستقام فعالياته مساء السبت المقبل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لمسافة 1600 متر وجائزته 3 ملايين ريال.

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الكلمات المفتاحية

امير الرياض الملك سلمان بن عبد العزيز السعودية

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