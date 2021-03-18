شاهد.. أول صور للقاح المصري ضد فيروس كورونا.. وهذا موعد توفره بالأسواق (فيديو)









قال الإعلامي أحمد فايق، إن مصر بدأت إنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا "كوفي فاكس" بشكل تجريبي، والخطوة المقبلة ستمشل اجراء التجارب السريرية على بعض المتطوعين لإثبات أمان اللقاح، والمرحلة الثانية سيتم توسيع عينة المتطوعين، والمرحلة الثالثة سيتام إجراء التجارب على آلاف المتطوعين من الجنسيات المختلفة.وتابع "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن اللقاح المصري سيخرج غلى النور خلال 6 شهور بإذن الله بعد الانتهاء من التجارب السريرية بأمان، معقبًا: " الحمد لله على نعمة هذا الوطن، المجد كل المجد لعلماء مصر".وقام الإعلامي أحمد فايق بعرض بعض الصور للقاح المصري الذي أكد أنها لأول مرة تعرض في الأعلام، معقبًا: "هذا اللقاح ليس الوحيد في مصر".