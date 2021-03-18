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توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 2.5 % خلال العام الجاري

الخميس 18/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
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توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% العام الجاري و بنسبة 3.5 % خلال العام 2022 .

وأشار المصرف المركزي في تقرير صدر عنه اليوم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6٪ و 3.9٪ على التوالي.

وكان المصرف المركزي قد أكد أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حقّقت نتائج إيجابية ملفتة خلال عام منذ إطلاقها بما يمهد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة برنامجاً شاملاً يغطّي كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

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المصرف المركزي الاماراتى الاقتصاد الاماراتى

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