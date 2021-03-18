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لمدة 16 ساعة.. غلق جزئي لمزلقان السكة الحديد بأبو النمرس لتنفيذ أعمال تطوير 

الخميس 18/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقه مزلقان ابو النمرس.

وتشير محافظة الجيزة، أن الامر سوف يستلزم قيام  الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه ابو النمرس لمده 16 ساعة، وذلك أبتداء من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة ٢ صباح يوم الجمعة الموافق  ١٩/٣/٢٠٢١  على ان يكون العمل دون تعطيل الحركة المرورية.

وتنوه المحافظة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية. 

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