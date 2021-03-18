خبير اقتصادي: تم القضاء على الطبقة المتوسطة في لبنان



قال باسل الخطيب، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن السياسيين هم السبب الرئيسي فيما وصلت إليه لبنان، لافتًا إلى أنه تم القضاء على الطبقة المتوسطة في لبنان، وأصبح هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة فقط في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.



وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الشعب أصبح محرومًا من العديد من المواد الغذائية، لافتًا إلى أن أسعار السلع الغذائية في لبنان أصبحت باهظة للغاية.



وأكد أن الأغنياء والسياسيون لم يتأثروا بهذه الأزمة، بل استفادوا منها، لافتًا إلى أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية في لبنان هو تشكيل حكومة جديدة تعبر عن الشعب.

