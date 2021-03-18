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استشاري يكشف عن الأعراض التي تصيب الطفل بعد تعرضه للتحرش

الخميس 18/مارس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إن المتحرش هو شخص قد يكون تعرض للتحرش وهو صغير، ولم يتم علاجه، لافتًا إلى أن الطفل إذا تعرض لتحرش فلا بد أن يعالج بشكل سلوكي، حتى لا يكون متحرشًا عندما يكبر.

وتابع "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المتحرش قد يكون مريضًا نفسيًا، أو قد تكون تربيته شهدت عنف شديد مثل الضرب الشديد، وهذا يكون شخصية سادية تستمتع بإيذاء الآخرين.

ولفت إلى أن المتحرش يفكر في البداية بالقيام بهذا السلوك المشين لإشباع رغبته، ويعطي لنفسه العديد من المبررات للقيام بهذا السلوك المشين، مضيفًا أن إدمان المواقع الاباحية يؤدي إلى إخراج الغريزة بصورة غير صحيحة، وهذا قد يزيد من التحرش.

وأشار إلى أن المتحرش قد يكون ولدًا أو بنتًا، والأعراض التي تصيب الطفل المتحرش به تتمثل في الكوابيس المتكررة، أو وضع الإبن يده على الموضع الحساس بشكل ملفت لمدة طويلة، وضع يده في الأماكن الجنسية في الالعاب التي يلعب بها، وعدم انتظام النوم والبكاء، والميل نحو الانعزالية بصورة كبيرة، وزيادة درجة العنف.

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التعرض للتحرش

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