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لبنى عسل مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

الخميس 18/مارس/2021 - 09:18 م
لبنى عسل
لبنى عسل
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تصدرت الإعلامية لبنى عسل اليوم الخميس تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن وفاة والدها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

لبنى عسل مطلوبة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار وفاة والد لبنى عسل ليزداد الطلب والبحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعزية لبنى عسل

وقام مجموعة من الإعلاميين بتعزية الإعلامية الكبيرة لبنى عسل على رأسهم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة "الحياة"، في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل.

وفاة والد لبنى عسل

وتقدم شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بتعزية لبنى عسل قائلاً: "جاء لي خبر أثناء تقديمي حلقة اليوم من البرنامج يفيد بوفاة والد الزميلة لبنى عسل المستشار عبد الفتاح محمود عسل".

زملاء لبنى عسل يقدمون التعزية

ودعا شردي للإعلامية لبنى عسل بالصبر والسلوان سائلاً المولى عز وجل أن يصبر قلوبهم ويرحم والدها، ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

الإعلامية لبنى عسل

وتعتبر الإعلامية لبنى عسل من أكبر الإعلاميات ومقدمات برامج "التوك شو"، لما تتمتع به من لباقة وباع طويل في المجال الإعلامي.

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