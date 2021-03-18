حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

يُعد الجزائري رابح ماجر واحد من أفضل نجوم الكرة العربية والإفريقية عبر التاريخ، صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة على مدار سنوات طويلة حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات وحصد بطولات كثيرة على مختلف المستويات سواء مع منتخب "محاربي الصحراء" أو الأندية التي لعب لها.





رابح ماجر ساهم في تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا 1990 وشارك مع محاربي الصحراء في كأس العالم عامي 1982، 1986، كما كان أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وصُنف كخامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الـ20، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية عام 1987.





" الفجر الرياضي " تواصل مع النجم الجزائري رابح ماجر، وتحدث معه عن موقف الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ورأيه فيما يقدمه محمد صلاح ورياض محرز وغيرهم من نجوم الكرة العربية في ملاعب أوروبا، وأبرز المرشحين لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:-









1- هل لوائح الفيفا ظلمت رابح ماجر بعدم منحه جائزة "الكرة الذهبية" وهو في أوج تألقه بالملاعب الأوروبية؟ وما التعويض المناسب عن ذلك؟





لوائح الفيفا لم تظلم "ماجر" بل قانون الفيفا في هذا الوقت لم يكن يسمح للاعبين غير أوروبيين بالحصول على الكرة الذهبية، في الثمانينات مارادونا كان يستحق الجائزة و في 87 و بكل تواضع كنت استحق الكرة الذهبية، أعتقد الفيفا وأتمنى ذلك أن تعطي جائزة شرفيه للاعبين غير أوروبيين الذين كانوا يستحقون هذه الجائزة.









2- كيف ترى نجاحات نجوم الكرة الجزائرية في ملاعب أوروبا؟ ومن تراه خليفة رابح ماجر في الملاعب؟





هذا من الطبيعي أن اللاعب الجزائري يتألق في ملاعب كره القدم و هذا من سنوات طويلة، أما بالنسبة لي خليفتي أنا احترم كل اللاعبين الجزائريين و كل واحد منهم يتألق مع فريقه أو مع المنتخب الجزائري و من الصعب اختار لاعبا منهم.









3- هل يستطيع رياض محرز تكرار انجازك بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟





هذه فرصة كبيرة هذا الموسم لمانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا وفرصة لرياض محرز لكي يصبح اللاعب الجزائري الثاني الذي يفوز بلقب البطولة الأوروبية أتمنى له كل التوفيق.









4- كيف ترى تألق محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي في الفترة الحالية؟ وما تعليقك على الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين الثنائي هناك؟





صلاح وماني يعطوا إضافة كبيرة جدًا لليفربول، وحتى لو كانت توجد خلافات بينهم، ففي الميدان هناك تفاهم كبير بينهم.









5- ما تعليقك على أنباء اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟ وما الوجهة المناسبة له من وجهة نظرك سواء كان برشلونة أو ريال مدريد؟





صلاح لاعب كبير للغاية، وهو الذي يختار الفريق المناسب إليه حال رحيله عن ليفربول.









6- كيف ترى فرص الأهلي والزمالك في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا؟





الأهلي في حالة جيدة ولديه كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في دوري أبطال إفريقيا أما بالنسبة للزمالك يمر بأزمة بسيطة بعد إقالة المدرب باتشيكو وإن شاء الله يرجع إلى مستواه الطبيعي.









7- من ترشح للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا؟ وهل يمكن أن نرى فريقًا جزائريًا على منصة التتويج هذا الموسم؟





أتمنى كل التوفيق للفرق الجزائرية.





8- ما تعليقك على الخروج المبكر لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا؟





خروج برشلونة المبكر كان مستحقًا أمام باريس سان جيرمان، حيث لم يقدم مباراة كبيرة خاصة في الذهاب في ملعبه في "كامب نو".









9- من ترشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي؟

المرشحين لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي)









10- كيف ترى منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري؟ وهل قادر على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا وكأس العالم؟





أتمنى كل التوفيق لـ حسام البدري، منتخب مصر يبقى منتخب كبير رغم خروجه مبكرًا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وهو قادر أن يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة وكذلك كأس العالم.









11- ما رأيك فيما يحققه منتخب الجزائر حاليًا؟ وهل يستطيع تكرار انجاز 2019 بالتتويج بكأس أمم إفريقيا؟





أتمنى لمنتخبنا الوطني الاحتفاظ بكأس أمم إفريقيا، المهمة صعبة في النسخة المقبلة من البطولة القارية ولكنها غير مستحيلة.









12- هل تؤيد عودة رونالدو مرة أخري إلى ريال مدريد بعد فشله بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس؟





لن أنصح رونالدو العودة إلى ريال مدريد في المستقبل، النجم البرتغالي متقدم في السن و الجماهير ما ترحم وتنسى بسرعة ما قدمه هذا اللاعب العملاق.



