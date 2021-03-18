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19 مارس.. كيف سيتم الاحتفال بالعيد القومي لجنوب سيناء؟

الخميس 18/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تستعد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بعيدها القومي خلال الساعات المقبلة، وهو يتزامن مع عودة طابا الحبيبة.

افتتاح مشروعات تنموية
وفي هذا الشأن، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعداد برنامج للاحتفال بالعيد القومى بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وسينطلق الحفل من ساحة العلم بمدينة طابا برفع العلم المصرى وإيقاد شعلة النصر وافتتاح بعض المشروعات بمدن خليج السويس ثم افتتاح مسجد السلام وحديقة الزهراء بمدينة الطور.

والاحتفالات تشمل تدشين قافلة دعوية للواعظات من الأوقاف تضم 10 واعظات لكافة المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة على مدار خمسة أيام كاملة تجوب مناطق طابا والطور وشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب ووادى فيران وغيرها بقصد نشر الوعى المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطنى.

افتتاح مساجد في جنوب سيناء
وأعلن الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، عن رفع حالة الاستعداد بالمديرية فى إطار استعدادات المحافظة بعيدها القومى ورفع العلم على طابا، واستقبال وفد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمشاركة فى أعياد سيناء.

وأضاف فى بيان أنه تقرر افتتاح بعض المساجد بالمحافظة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها ومنهم مسجد السلام بمدينة طور سيناء والذى من المقرر إقامة صلاة الجمعة ونقلها على قنوات التليفزيون من رحابه وسيكون خطيبًا للجمعة وزير الأوقاف.

إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي
وستضئ وزارة السياحة والآثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا، في إطار الاحتفالات بالذكرى 32 للعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وجزيرة فرعون تقع فى أقصى شمال خليج العقبة وبُنيت عليها هذه القلعة لتكون نقطة حصينة لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر والشام والحجاز وقاعدة بحرية متقدمة لتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من أى غزوة بحرية صليبية.

افتتاح معرض شتلات الزهور
كما أعلنت محافظة جنوب سيناء عن افتتاح معرض شتلات الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق تواكبًا مع العيد القومي للمحافظة.

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