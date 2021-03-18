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عاجل.. إسبانيا وألمانيا تعلنان استئناف حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت إسبانيا وألمانيا، عزمهما استتئناف حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكان قد أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، تلقيه لقاح أسترازينيكا غدًا، بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية فعاليته، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

خلصت مراجعة من قبل منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي إلى أن لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا "آمن وفعال"، وفوائده تفوق المخاطر.

ووجدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أن اللقاح "غير مرتبط" بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

لكنها قالت إنها ستواصل دراسة إمكانية وجود مثل هذه الروابط.

ودعت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الدول إلى مواصلة استخدام اللقاح.

وأثارت قرارات تعليق استخدام اللقاح من قبل 13 دولة في الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن وتيرة حملة التطعيم في المنطقة، والتي تأثرت بالفعل بنقص الإمدادات.

يكافح جزء كبير من أوروبا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تصدر منظمة الصحة العالمية نتائج مراجعتها الخاصة لسلامة اللقاح يوم الجمعة.

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