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تعرف على تفاصيل تعاون حمادة هلال مع مصطفى شكري في تتر المداح

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد النجم حمادة هلال لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل المداح، وسط انتظار وحماس شديد من جمهوره.

ومن المقرر أن يقدم حمادة هلال تترات البداية والنهاية، وأغنية البداية بعنوان طيب، والنهاية بعنوان يدنو اللقاء.

والأغنيتين من كلمات محمد أبو نعمة وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.

مسلسل "المداح" يشارك في بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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