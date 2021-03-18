قطار السكة يصطدم بالمريخ في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

ارقام فريق السكة الحديد



هدافي فريق السكة

الجهاز الفني لفريق السكة الحديد



ارقام فريق المريخ



هدافي فريق المريخ



1- عبد الله ناصر هدفين

3- اندرسون هدفين

4- أحمد العش هدف

5- محمود علاء هدف

6- أحمد عبد الرزاق هدف

7- عمر عدلى هدف

8- أحمد حمزه هدف.



الجهاز الفني لفريق المريخ



أحمد عبد العزيز مدير فني واسامة سلامه مدير الكرة وهيثم الشامى مدرب عام وسمير أبو النور مدرب وياسر سليمان مدرب حراس مرمى ومحمد ابراهيم مدير إدارى.

شهدت الجولة الماضية خسارة السكة الحديد بهدف دون رد من

بتروجت ، بينما تعادل المريخ مع كوكاكولا بدون أهداف.



وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الترسانة 30 نقطة

2- بورتو 30 نقطة

3- الداخلية 29 نقطة

4- كوكاكولا 27 نقطة

5- المريخ 24 نقطة

6- القناة 23 نقطة

7- منتخب السويس 23 نقطة

8- جمهورية شبين 22 نقطة

9- زد إف سي 21 نقطة

10- النجوم 20 نقطة

11- بتروجت 19 نقطة

12- النصر 19 نقطة



13- السكة 18 نقطة

14- سرس الليان 18 نقطة

15- الزرقا 16 نقطة

16- طنطا 15 نقطة

يصطدم قطار فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني الجديد كمال أمين بفريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب نادي السكة الحديد في الثالثة من عصر الجمعة بالجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية للقسم الثاني .يحتل السكة المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق خلالهم 3 انتصارات على ملعبه وتعادل في 9 مباريات منهم 6 خارج ملعبه .وتلقى السكة الهزيمة في 5 مباريات منهم هزيمتان على ملعبه،سجل لاعبيه 11 هدف وسكنت شباكه 13 هدف.1- عمرو عزت 3 اهداف2- اسلام سولارى هدفين3- فتحي مجدى هدفين4- المتولى محمود هدف5- محمد رمزي هدف6- محمود كشلط هدف7- حازم شعيب هدفكمال أمين مدير فني وكمال اليمنى مدرب عام وايهاب فرج وأحمد نبيل مدربين وياسر سمير مدرب حراس مرمى والدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي وحسين ابراهيم مدلك ومحمد جمال مدير الكرة ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين.يدخل المريخ اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات منهم فوزان على ارضع، وتعادل في 12 مباراة منهم 6 مباريات على ملعبة ،وتلقي الهزيمة في مباراة وحيظى أمام فريق كوكاكولا خارج ملعبه بهدف دون رد.سجل لاعبيه 13 هدف وسكتت شباكه 9 اهداف.1- محمود اجوجو 3 اهداف