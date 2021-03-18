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قطار السكة يصطدم بالمريخ في موقعة ساخنة بالقسم الثاني
الخميس 18/مارس/2021 - 09:27 م
رأفت أمين
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يصطدم قطار فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني الجديد كمال أمين بفريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب نادي السكة الحديد في الثالثة من عصر الجمعة بالجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية للقسم الثاني .
ارقام فريق السكة الحديد
يحتل السكة المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق خلالهم 3 انتصارات على ملعبه وتعادل في 9 مباريات منهم 6 خارج ملعبه .
وتلقى السكة الهزيمة في 5 مباريات منهم هزيمتان على ملعبه،
سجل لاعبيه 11 هدف وسكنت شباكه 13 هدف.
هدافي فريق السكة
1- عمرو عزت 3 اهداف
2- اسلام سولارى هدفين
3- فتحي مجدى هدفين
4- المتولى محمود هدف
5- محمد رمزي هدف
6- محمود كشلط هدف
7- حازم شعيب هدف
الجهاز الفني لفريق السكة الحديد
كمال أمين مدير فني وكمال اليمنى مدرب عام وايهاب فرج وأحمد نبيل مدربين وياسر سمير مدرب حراس مرمى والدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي وحسين ابراهيم مدلك ومحمد جمال مدير الكرة ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين.
ارقام فريق المريخ
يدخل المريخ اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات منهم فوزان على ارضع، وتعادل في 12 مباراة منهم 6 مباريات على ملعبة ،وتلقي الهزيمة في مباراة وحيظى أمام فريق كوكاكولا خارج ملعبه بهدف دون رد.
سجل لاعبيه 13 هدف وسكتت شباكه 9 اهداف.
هدافي فريق المريخ
1- محمود اجوجو 3 اهداف
1- عبد الله ناصر هدفين
3- اندرسون هدفين
4- أحمد العش هدف
5- محمود علاء هدف
6- أحمد عبد الرزاق هدف
7- عمر عدلى هدف
8- أحمد حمزه هدف.
الجهاز الفني لفريق المريخ
أحمد عبد العزيز مدير فني واسامة سلامه مدير الكرة وهيثم الشامى مدرب عام وسمير أبو النور مدرب وياسر سليمان مدرب حراس مرمى ومحمد ابراهيم مدير إدارى.
شهدت الجولة الماضية خسارة السكة الحديد بهدف دون رد من
بتروجت ، بينما تعادل المريخ مع كوكاكولا بدون أهداف.
وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الدور الأول.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الترسانة 30 نقطة
2- بورتو 30 نقطة
3- الداخلية 29 نقطة
4- كوكاكولا 27 نقطة
5- المريخ 24 نقطة
6- القناة 23 نقطة
7- منتخب السويس 23 نقطة
8- جمهورية شبين 22 نقطة
9- زد إف سي 21 نقطة
10- النجوم 20 نقطة
11- بتروجت 19 نقطة
12- النصر 19 نقطة
13- السكة 18 نقطة
14- سرس الليان 18 نقطة
15- الزرقا 16 نقطة
16- طنطا 15 نقطة
3- اندرسون هدفين
4- أحمد العش هدف
5- محمود علاء هدف
6- أحمد عبد الرزاق هدف
7- عمر عدلى هدف
8- أحمد حمزه هدف.
الجهاز الفني لفريق المريخ
أحمد عبد العزيز مدير فني واسامة سلامه مدير الكرة وهيثم الشامى مدرب عام وسمير أبو النور مدرب وياسر سليمان مدرب حراس مرمى ومحمد ابراهيم مدير إدارى.
شهدت الجولة الماضية خسارة السكة الحديد بهدف دون رد من
بتروجت ، بينما تعادل المريخ مع كوكاكولا بدون أهداف.
وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الدور الأول.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الترسانة 30 نقطة
2- بورتو 30 نقطة
3- الداخلية 29 نقطة
4- كوكاكولا 27 نقطة
5- المريخ 24 نقطة
6- القناة 23 نقطة
7- منتخب السويس 23 نقطة
8- جمهورية شبين 22 نقطة
9- زد إف سي 21 نقطة
10- النجوم 20 نقطة
11- بتروجت 19 نقطة
12- النصر 19 نقطة
13- السكة 18 نقطة
14- سرس الليان 18 نقطة
15- الزرقا 16 نقطة
16- طنطا 15 نقطة
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