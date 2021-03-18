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الأهلي يتواصل مع بانون بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي

الخميس 18/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التواصل مع المدافع المغربي بدر بانون بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي أعلنت اليوم الخميس.

وكان وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قد أعلن  اليوم الخميس قائمة أسود الأطلسي لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ولم تشهد تواجد مدافع النادي الأهلي.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بالتواصل مع بدر بانون وطلبوا منه نسيان هذا الأمر والتركيز في الفترة المقبلة وأن الفرصة لا تزال أمامه للانضمام في المعسكرات المقبلة.

كما أكد الجهاز الفني للأهلي على بدر بانون بأن الاختيارات حق للجهاز الفني وعليه احترامها وأن لا يركز كثيرا على هذا الأمر.

والجدير بالذكر أن موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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