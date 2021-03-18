عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى كارتيرون استياءه بعد توليه تدريب الفريق لعدم وجود مهاجم سوبر يعوض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراى التركى، حيث يبدو أن كارتيرون لم يقتنع بإمكانيات مروان حمدى، مهاجم الفريق الذي انضم من المقاصة، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





وطرح المدرب الفرنسي أسم الكاميرونى لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون السعودى، تمهيداً للتعاقد معه، بسبب اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية حيث كان يدربه في الفريق السعودى خلال الفترة الأخيرة، ويرى أنه الأنسب ليكون بديل مصطفى محمد في هجوم القلعة البيضاء للموسم المقبل.







