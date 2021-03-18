Advertisements

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

الخميس 18/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى كارتيرون استياءه بعد توليه تدريب الفريق لعدم وجود مهاجم سوبر يعوض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراى التركى، حيث يبدو أن كارتيرون لم يقتنع بإمكانيات مروان حمدى، مهاجم الفريق الذي انضم من المقاصة، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وطرح المدرب الفرنسي أسم الكاميرونى لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون السعودى، تمهيداً للتعاقد معه، بسبب اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية حيث كان يدربه في الفريق السعودى خلال الفترة الأخيرة، ويرى أنه الأنسب ليكون بديل مصطفى محمد في هجوم القلعة البيضاء للموسم المقبل.


وخسر الزمالك من الترجى التونسى، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة، بهدف دون رد، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد كارتيرون الزمالك اليوم الزمالك التعاون

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

خلال ساعات.. الإعلان عن موعد موكب المومياوات الملكية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ثلث ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد إيقافه.. أول ظهور لـ "كهربا"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُحدد أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يرغب في ضم أزارو بتوصيه من كارتيرون

4 زملكاوية وثنائي أهلاوي أبرزهم.. ضحايا قرار تخفيض المحترفين الأجانب بالدوري المصري

القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف

المرشحون للرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

الزمالك يستقر على بيع مهاجم الفريق وبابل على الأبواب

موقف الزمالك من ضم فخر الدين بن يوسف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

09:30 م

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

08:01 م

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار