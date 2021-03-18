نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده





وجه نجم ريال مدريد الإسباني، صدمة إلى فريقه بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، رافضًا تمديد عقد مع المرينجي.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن وكيل أعمال فاسكيز اجتمع مؤخراً مع خوسيه سانشيز المدير العام لريال مدريد بدون التوصل لإي إتفاق.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاسكيز البالغ من العمر 29 عاماً يبحث عن فريق يمتلك طموح ويقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا في كل موسم بينما يرى الملكي بأنه يمتلك لاعبين من أجل تعويضه.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قدم عرضاً للنجم الإسباني من أجل التجديد لمدة 3 مواسم مع الحفاظ على راتبه الحالي ولكن فاسكيز يعتقد بأنه يستحق المزيد وهو مايرفضه ريال مدريد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.



